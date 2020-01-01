"المحجوب": الخيار العسكري أمام تركيا في الشأن الليبي يواجه تعقيدات





وأوضح "المحجوب"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت، أن تركيا باتت تخشى الهزيمة العسكرية في ليبيا.





وأشار إلى أن الليبيين سيكسرون وهم أنقرة بالبقاء في ليبيا {إلى الأبد} وفق تصريحات وزير الدفاع التركي، مؤكدا أن تركيا سوف تخرج من الأراضي الليبية.





ويذكر أن قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، مساء أمس الجمعة، إن مبادرة القاهرة هي الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، مؤكدًا على أن حكومة الوفاق ليست طرفا في الحوار وإنما مجلس الدولة الأعلى، وجاءت تصريحاته على هامش زيارته لموسكو؛ حيث أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين الروس، وفقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وشكك "صالح" في الوضع القانوني لحكومة الوفاق حيث أنها "لم تحظ بثقة البرلمان"، بحسب تعبيره، مشدداً على أنه "لن يكون هناك حوار بين البرلمان مع حكومة الوفاق كونها غير قانونية"، وأشار إلى أن عدد المرتزقة الذين جلبتهم تركيا لليبيا بلغ 14,000.



كما أعرب عن عتابه على الأمم المتحدة للتأخر بتسمية خلف للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وكشف أنه سيقوم خلال هذه الفترة بعدة زيارات وخلال اليومين المقبلين إلى جنيف وروما والجزائر وإلى دول عدة.





وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه مع عقيلة صالح في موسكو، أمس الجمعة، أن بلاده تدعم مبادرة صالح لإيقاف إطلاق النار في ليبيا، وأن "مبادرة القاهرة" تتلاءم مع قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين، وقد تشكل أساسا للمناقشات الليبية حول تنفيذ مبادرة رئيس مجلس النواب

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن الخيار العسكري أمام تركيا في الشأن الليبي يواجه تعقيدات.