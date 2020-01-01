برلمانية: السيدة المصرية خط أحمر.. والتحرش آفة في المجتمع (فيديو)

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها تابعت مسألة تحرش أحد الطلاب بعدد من الفتيات، مؤكدة أن السيدة المصرية خط أحمر.





وأضافت "حسونة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن التحرش بالفتيات خطر على تماسك المجتمع.





وطالبت عضو مجلس النواب أن يتم تغيير العقلية التي تستهين بالبنت وكرامتها، ويجب أن يتم إعادة النظر في الإصلاح الثقافي للمجتمع، حتى يصبح مجتمعًا مستنيرًا وموضوعيًا، حتى لا نسمع بعد ذلك بحدوث قضايا تحرش فيما بعد.





وذكرت نائبة البرلمان أنها تنتظر قرار النائب العام ونتيجة التحقيقات في قضية تحرش طالب بعدد من الفتيات، ويجب إعلان عقوبة التحرش بوضوح لتحقيق الردع.





وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه يجب أن تتقدم الفتيات المتعرضات للتحرش ببلاغات إلى النيابة، حتى تبدأ في التحرك قانونيا ضد المتحرش، موضحة أن الفتاة التي تتقدم ببلاغ تعمل على حماية غيرها من الفتيات وتعاقب المتحرش، وسوف تخدم غيرها من الأجيال القادمة من الفتيات.





كان قد برز هاشتاج بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، أن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى.





وفى رواية أخرى، أشار المغردون إلى أن ضحايا الطالب، تجاوز عددهن 100 فتاة، وتشير رواية إحدى الفتيات - زعمت أنها ضحية من ضحايا الطالب الجامعى - أنه كان يقوم بأفعال مخلة بالآداب مع الفتيات ويبتزهن تحت تهديد نشر صور مفبركة لهن عبر الإنترنت حتى يستجبن لطلباته الجنسية، ونشرت فتيات شهادات صادمة على "تويتر"، أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة فى الجامعة الأمريكية.



