سعد الصغير يشوق محبيه لعمل غنائي جديد

السبت 04/يوليه/2020 - 08:54 م
سعد الصغير
سعد الصغير
فايقة محمد عادل
غازل النجم سعد الصغير جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق قائلاً : اللهم لك الحمد والشكر دايما ربك كبير قولنا أيام وهتعدي وعدت خلاص وربنا يكرمنا كلنا في اللي جاي .

وتابع : ومن النهاردة هيبقي في النهاردة فرحي يا جدعان ، راجعين بقوة إن شاء الله وحشتوني.

يشار أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "ولاد إمبابة" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ، وهو من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري

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