سعد الصغير يشوق محبيه لعمل غنائي جديد

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غازل النجم سعد الصغير جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق قائلاً : اللهم لك الحمد والشكر دايما ربك كبير قولنا أيام وهتعدي وعدت خلاص وربنا يكرمنا كلنا في اللي جاي .



وتابع : ومن النهاردة هيبقي في النهاردة فرحي يا جدعان ، راجعين بقوة إن شاء الله وحشتوني.



يشار أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "ولاد إمبابة" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ، وهو من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري