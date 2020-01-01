"رويترز" تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا على مستوى العالم

أظهر أحدث إحصاء اليوم السبت، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم لإكثر من 11.15 مليون شخص، بينهم أكثر من 530 ألف حالة وفاة.

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019".

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 129476 حالة وفاة، في حين بلغت الإصابات المؤكدة على أراضيها مليونين و812976 حالة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 63174 حالة وفاة، ومليون و539081 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الثالث من حيث عدد الإصابات 667883، مسجلة 9859 حالة وفاة، في واحد من أدنى معدلات الوفيات بالفيروس في العالم.

وما زالت الهند تحتل المركز الرابع من حيث الإصابات مسجلة 648315 حالة، فيما بلغت حصيلة وفياتها 9859 حالة، تليها بريطانيا مسجلة 314603 حالة إصابة، و44131 حالة وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.