موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي

السبت 04/يوليه/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي ساوثامبتون غدا الأحد 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثامبتون غدا في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتلعب مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره نادي ساوثامبتون غدا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ساينت ماري.


القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وساوثامبتون غدا في الدوري الإنجليزي

وستذاع مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نظيره نادي ساوثامبتون غدا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "بي إن سبورتس 2" بتعليق المصري علي محمد علي.


ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل نادي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة من أصل 32 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري بينما يتواجد نادي ساوثامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة.

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