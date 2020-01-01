مان يونايتد ضد بورنموث (5-2) | شاهد ملخص واهداف مباراة Man United VS Bournemouth اليوم في الدوري الانجليزي Manchester United

مان يونايتد ضد بورنموث | تمكن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من تحقيق فوزًا كاسحًا على ضيفه بورنموث بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافولد" معقل الشياطين الحُمر، في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019/2020.

اهداف مباراة مان يونايتد ضد بورنموث في الدوري:-

سجل المهاجم جونيور ستانسيلاس هدف اللقاء الأول لفريق بورنموث بطريقة رائعة، في الدقيقة 16 بعد مراوغة رائعة للغاية، حيث مرر الكرة من بين قدمي " لينديلوف" مدافع اليونايتد ويضعها في الزاوية الضيقة للحاري دي خيا.





ورد الشياطين الحمر بثلاثة أهداف متتالية عن طريق الشاب ماسون جرينوود في الدقيقة 29 بتسديدة صاروخية من داخل المنطقة، وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وأحرز الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثالث في الدقيقة 45 من تسديدة رائعة من خارج المنطقة، لينتهي الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد بورنموث بنتيجة 1/3 لأصحاب الأرض.





وفى الشوط الثاني، أضاف ماسون جرينوود الهدف الرابع للمان يونايتد في 54 وأحرز برونو فيرنانديز خامس الأهداف في الدقيقة 59 من ركلة حرة مباشرة، سجل هدف بورنموث الثاني جوشوا كينج من ضربة جزاء في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

وبدأ مانشستر يونايتد مباراته ضد بورنموث بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - هاري ماجواير - فيكتور لينديلوف - لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماسون جرينوود - ماركوس راشفورد – أنتوني مارسيال.

بهذه النتيجة، يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 55 نقطة يحتل بها مؤقتا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 27 نقطة جاء بها في المركز التاسع عشر وقبل الأخير للبريميرليج.

وواصل مانشستر يونايتد انتصاراته بعدما حقق الفوز فى الجولتين الماضيتين بالبريميرليج، حيث اكتسح برايتون بثلاثية دون مقابل فى الجولة 33 سبقها بعبور شيفيلد بنفس النتيجة.

