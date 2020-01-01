محمد موسى مشيدًا بوزير الداخلية ومدير أكاديمية الشرطة: عين مصر الساهرة (فيديو)

السبت 04/يوليه/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، في تحقيق الأمن فضلا عن التصدي لقوى الشر والظلام.

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر" عبر فضائية "الحدث اليوم،" كل التحية لرجال الشرطة المصرية من أصغرعسكري إلى أعلى رتبة في وزارة الداخلية فهم عين مصر الساهرة لحماية مؤسسات الدولة من يد الغدر والخيانة.

وتابع: اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حريص على متابعة أحدث الوسائل والأجهزة والطرق المستخدمة في العالم لمكافحة الجريمة والإرهاب وجلب أحدث أنواع الأسلحة.
   

استكمل: أيضا اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، حريص على خضوع طلبة الكلية لتدريبات عنيفة وقوية لبناء جسم الضابط بشكل سليم وتأهيله بأفضل صورة ممكنة، فهم حقا عين مصر الساهرة لحماية ثروات مصر.

كانت قد نجحت أجهزة الأمن في ضبط القائم على إدارة صفحتين وقناة لتسريب أسئلة إمتحانات الثانوية العامة، على تطبيقات التواصل الإجتماعى، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة الصفحة المسماة "شاومينج 2020"، بموقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن إدعاء قدرته على توفير أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة نظير مقابل مادى.

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، أن وراء إرتكاب الواقعة "طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية ثان بالإسكندرية".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، والأمن العام"، ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف وضبط المتهم بمحل إقامته، وبحوزته "هاتف محمول "المستخدم فى إرتكاب الواقعة"، وبفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات، وتبين إدارته للصفحة المسماه "بالغش إتجمعنا 2020" عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، والقناة المسماة "تسريبات الثانوية فى سرية| عبر تطبيق المحادثات "تيلجرام" ووجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن نشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة أثناء إنعقاد لجان الإمتحان نظير مبالغ مالية.

واعترف المتهم بإرتكابه الواقعة، بغرض مساعدة الطلاب والإستفادة منهم ماديًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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