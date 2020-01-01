خبير: الرئيس السيسي اتخذ قرارت فتحت شهية المستثمرون على الاستثمار

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قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف البنك المركزى يخرج بمبادرة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5%، إلى جانب مبادرة النشاط الصناعى بعائد 8%؛ الأمر الذي فتح شهية رجال الأعمال للدخول فى مجال التصنيع مما جعل الصادرات تصل إلى 30 مليار دولار.



وأضاف "شعيب"، خلال برنامج "العاصمة والناس"، تقديم الإعلامية منال حجازى، المذاع على الضائية المصرية، أنه مع التراجع الكبير فى نسب الواردات الخارجية بسبب جائجة كورونا أصبح المنتج المصري يحل محل المنتجات الأجنبية نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع تقديم الدعم الكبير للشركات المصرية الصناعية، مشيرًا إلى أن البنك المركزى طرح مبادرة زراعية بعائد 8% والذي سيعمل على الاكتفاء الذاتي من منتجات كبيرة اساسية فى مصر خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن جائحة كورونا درس كبير للدولة المصرية بشكل خاص وللعالم أجمع بشكل عام والذي أحدث نقص شديد فى جميع المنتجات سواء الغذائية أو الصناعية وأصبح الكلمة العليا للدولة التى تزرع والتى تصنع، لافتًا إلى أن هناك توجهات من القيادة السياسية فى مصر بالاتجاه إلى التركيز على الزراعة والصناعة بشكل خاص خلال الفترة المقبلة.



وأوضح أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة لمصر والذي يعمل به 3 ملايين مواطن ويسهم فى النقد الأجنبي بنسبة 12.6 مليار دولار سنويًا، منوهًا بأن 13 مليون سائح يأتون إلى مصر سنويا، مشيرًا إلى أنه تم طرح مباردة للقطاع السياحي بعائد 8% مع تأجيل الاستحقاقات على القطاع السياحي سواء للأفراد أو للشركات لمدة 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

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