وزارة الري: نقطة واحدة تنهي خلافات سد النهضة بنسبة 95%

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن اجتماعات اللجنة الثلاثية بشأن مفاوضات سد النهضة مازالت مستمرة حتى الآن، والتي بدأت في الثانية من ظهر اليوم.





وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الاجتماعات تتم بحضور أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي، وممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي، فضلا عن وجود وفد قانوني.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، أن نقاط الخلاف الجوهرية التي تتحدث عنها مصر مازالت قائمة حتى اللحظة، وهى طريقة ملىء السد وقت الجفاف، مؤكدا أن مصر تحاول تقريب وجهات النظر لحل هذه النقاط بأي شكل من الأشكال، منوها بأنه حال حل هذه النقطة فأن 95% من الاعتراض المصري يكون قد تم التوصل فيها لحل.





وأعلنت الخرطوم، أمس الجمعة، عن استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بوساطة تقودها دولة جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.





هذا وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رسالة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أثنى فيها على الدور الإيجابي والبناء الذي لعبه حمدوك في الاجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الإفريقي ومصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".





وقال رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا: إن "مساهمة حمدوك في الاجتماع عبر عن التزام السودان بالتوصل لحل سلمي متوافق عليه بين الاطراف"، معربًا عن تقديره لامتناع السودان عن اتخاذ أية إجراءات أو الإدلاء بتصريحات من شأنها تعكير الأجواء والتأثير سلبا على المفاوضات.





وجاء في الرسالة أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد الإفريقي قد التزم بالتوصل لحل متوافق عليه في الإطار الإفريقي، واستنادا على إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين مصر والسودان وإثيوبيا.



