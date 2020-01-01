"الجوازات السعودية" تُعلن آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

قالت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم السبت، إن آلية استئناف تمديد تأشيرة الخروج والعودة في حال كان المستفيد خارج المملكة العربية السعودية، سوف يتم الإعلان عنها بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأوضحت "الجوازات" في حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ردًّا على عدد من المقيمين في الخارج ممن انتهت تأشيرات الخروج والعودة ويستفسرون عن إمكانية العودة عند فتح الرحلات الدولية، بأنه ليس هناك عودة للمقيمين الذين غادروا السعودية إلا بعد انتهاء جائحة كورونا وبموجب حصولهم على تأشيرة دخول سارية المفعول.

وفي وقت سابق، أكدت "الجوازات" على أن خِدْماتها الإلكترونية مستمرة عبر منصتي أبشر ومقيم، وأن خدمة "الرسائل والطلبات" لا تزال متاحة ومستمرة من خلال المنصة الإلكترونية "أبشر"، لجميع المستفيدين من خدماتها.

وتزايدت التساؤلات تجاه تمديد تأشيرة الخروج والعودة، عقب اتخاذ العديد من الدول إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من بينها إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وتمحورت غالبية التساؤلات حول الآلية التي يمكن اتباعها للعودة إلى المملكة في حال عدم القدرة على ذلك في ظل الإجراءات الوقائية، وكذلك حول إمكانية تمديد التأشيرة لمن هم خارج المملكة.

وأوضح حساب "أبشر" أن تمديد تأشيرة الخروج والعودة عبر المنصة غير ممكن، موصيًا بالتواصل مع المديرية العامة للجوازات لمعرفة الإجراء اللازم، التي بدورها أكدت أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه.

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