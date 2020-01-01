خبير : الدولة اعطت دعم غير مسبوق للمشروعات الصغيرة والمتوسط

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قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن البرنامج الاقتصادي ساعد تحول 90% من المشروعات الصغيرة والمتوسط للاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لدخول هذه المشروعات إلى السوق الرسمي والاستفادة من تطبيق بعض المزايا لها.



وأضاف "شعيب"، خلال برنامج "العاصمة والناس"، تقديم الإعلامية منال حجازى، المذاع على الفضائية المصرية، أن هناك نسبة كبيرة جدًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر قبل برنامج الإصلاح الاقتصادى كانت فى السوق غير الرسمي ولم تكن تحت مظلة الدولة، وتحولت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السوق الرسمي وتحت تصرف الدولة ومظلتها وتم تقديم لها كافة المميزات من الدولة الممثلة فى تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة بسعر عائد مميز بنسبة 5% للمشروعات الصغيرة و8% للمشروعات المتوسطة.



وأوضح أنه قبل عام 2014 كان ريادة الأعمال مصطلح ذكورى، لافتًا إلى أن ارتفاع نسب البطالة والتضخم كان ينتج عنهم تأخر سن الزواج وارتفاع حالات الطلاق لعدم وجود وظائف، منوهًا بأنه بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي تم محاصرة التضخم حيث وصل إلى 3.1% فى 2019 ويعد أقل مؤشر تم الوصول له منذ 13 عاما.



وأشار إلى أن احتياطى النقد الأجنبي فى البنك المركزى قبل قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي كان 13 مليار دولار؛ بينما فى آواخر عام 2019 وصل احتياطى النقد الأجنبي إلى 45.4 مليار دولار وهذا يعد رقما تاريخيا ولم يحدث فى تاريخ مصر أن نصل إلى هذا الرقم على الإطلاق وهذا ما كنا نستند عليه خلال أزمة فيروس كورونا.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".