بعد تلقيه رسائل تهنئة.. شيكو يوجه الشكر لمتابعيه

السبت 04/يوليه/2020 - 08:10 م
شيكو
شيكو
فايقة محمد عادل
وجه النجم شيكو الشكر لكل من وجه له رسائل تهنئة بعيد ميلاده الذي حل أمس ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق قائلاً : شكرا لكل أصحابي اللي كلموني وكتب كومنت ، نحظوظ وربنا كارمني إني في المكان ده وإني حواليا كل الحب ده ويارب أفضل دائماً كده ، الحمد لله.

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب الفنان أحمد مكي: "كل سنه وانت طيب يا شيكو" وأضاف الفنان أحمد الشامي:"كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي وعايزين محتفل بقي".

يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.

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