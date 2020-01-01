بعد تلقيه رسائل تهنئة.. شيكو يوجه الشكر لمتابعيه

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وجه النجم شيكو الشكر لكل من وجه له رسائل تهنئة بعيد ميلاده الذي حل أمس ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق قائلاً : شكرا لكل أصحابي اللي كلموني وكتب كومنت ، نحظوظ وربنا كارمني إني في المكان ده وإني حواليا كل الحب ده ويارب أفضل دائماً كده ، الحمد لله.



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب الفنان أحمد مكي: "كل سنه وانت طيب يا شيكو" وأضاف الفنان أحمد الشامي:"كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي وعايزين محتفل بقي".



يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.