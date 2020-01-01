بعد تلقيه رسائل تهنئة.. شيكو يوجه الشكر لمتابعيه
السبت 04/يوليه/2020 - 08:10 م
فايقة محمد عادل
وجه النجم شيكو الشكر لكل من وجه له رسائل تهنئة بعيد ميلاده الذي حل أمس ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق قائلاً : شكرا لكل أصحابي اللي كلموني وكتب كومنت ، نحظوظ وربنا كارمني إني في المكان ده وإني حواليا كل الحب ده ويارب أفضل دائماً كده ، الحمد لله.
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب الفنان أحمد مكي: "كل سنه وانت طيب يا شيكو" وأضاف الفنان أحمد الشامي:"كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي وعايزين محتفل بقي".
يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.
وعلق قائلاً : شكرا لكل أصحابي اللي كلموني وكتب كومنت ، نحظوظ وربنا كارمني إني في المكان ده وإني حواليا كل الحب ده ويارب أفضل دائماً كده ، الحمد لله.
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب الفنان أحمد مكي: "كل سنه وانت طيب يا شيكو" وأضاف الفنان أحمد الشامي:"كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي وعايزين محتفل بقي".
يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.