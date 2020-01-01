منى إش إش تعلن عن دخولها مرحلة التعافي من كورونا

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أعلنت منى إش إش، عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال مشاركتها صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "إش إش" متوجهة بالشكر لكل من ساندها في تخطي هذا المرض،قائله: "بفضل الله ورحمته ويقينى بلطفه وكرمه عليا وعشمى إنه مش ها يخذلني وهايكملى على خير أنا وبابا ان شاء الله أنا عديت المرحلة الحرجة وحاليا في مرحلة التعافي بإذن الله تبارك الرحمن الرحيم الحمد والشكر ليك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع رسل وأنبياء الله وملائكته

بشكركم جميعا حبايب قلبي على شعوركم ووقوفكم جنبى بالدعاء ربنا يحفظكم ويبارك فيكم".



واعتادت منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري، على إعلان تطورات حالتها الصحية بين الحين والآخر وكانت دائما تعبر عن تأثير فيروس كورونا بها بشكل سلبي.