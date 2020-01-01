خبير اقتصادي: معدلات البطالة تراجعت في عهد الرئيس" السيسي"

السبت 04/يوليه/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنه قبل قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوليه حكم البلاد كان هناك تراجعًا كبيرًا في المؤشرات الاقتصادية، وسوء إدارة لتوظيف الموارد الاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى وجود نسبة بطالة كبير وتضخم يأكل اليابس والأخضر، إضافة إلى تراجع فى ميزان المدفوعات والميزان التجاري.

وأضاف "شعيب"، خلال برنامج "العاصمة والناس"، تقديم الإعلامية منال حجازى، المذاع على الفضائية المصرية، أن الدولة وصلت إلى أنها كانت تستورد بشكل كبير بينما صادرات مصر قليلة جدًا لا تتخطى 20 مليون دولار عام 2013، مشيرًا إلى أن مصر دولة زراعية صناعية فى المقام الأول وتعمل على إعادة تصنيع للحاصلات الزراعية ويتم تصديرها، مشيرًا إلى أن الدولة كانت تعانى من نسبة بطالة عالية جدا تتخطى 13% قبل قدون الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: "فى عام 2019 وصلت نسبة البطالة في مصر إلى 7.5% أي أقل مستوى وصلنا له منذ 30 عاما، بسبب الإصلاح الاقتصادي الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح الآن لدينا مشروعات قومية ضخمة ومشروعات استثمارية يعمل بها نسبة كبيرة من العمال المصريين؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة البطالة بشكل كبير خلال الـ5 سنوات الماضية".

وأوضح أن نسبة التضخم فى البلاد وصلت لنسب كبيرة جدا وكان الأمر متروك فى أيد التجار والمضاربين يفعلوا ما يشاءون، ولكن الحكومة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهت لهم الضربة القاضية عام 2016 وذلك بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه والذي أصبح يتحكم فى العرض والطلب وتم القضاء على السوق غير الرسمى والذي كان متوازيا مع السوق الرسمي والذي يتمثل فى البنك المركزى والجهاز المصرفي.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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