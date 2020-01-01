السعودية.. اتحاد كرة القدم يعتمد عدد الأجانب والمواليد للموسم القادم

السبت 04/يوليه/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، السبت، أنه حدد عدد اللاعبين الأجانب والمواليد المحترفين في أندية الدرجات الممتازة والأولى والثانية للموسم الرياضي المقبل 2021 - 2020.

وقال الاتحاد السعودي: أن عدد الأجانب في الدرجة الممتازة 7 لاعبين، وعدد المواليد لاعب واحد، بحيث لا يزيد عمر لاعب المواليد على 28 عاما - مواليد 1993، وفي الدرجة الأولى 4 لاعبين، وعدد المواليد لاعب واحد، بحيث لا يزيد عمر لاعب المواليد على 26 عاما - مواليد 1995.

وأضاف: وفي الدرجة الثانية لاعبان أجنبيان لكل ناد وعدد المواليد لاعب واحد، بحيث لا يزيد عمر لاعب المواليد على 24 عاما - مواليد 1997، لافتاً إلى أنه باستثناء الأعمار المشار إليها للاعب المواليد المحترف المسجل مسبقا في ناديه ومستمر في نفس النادي قبل صدور القرار.

كما اعتمد تقليص عدد اللاعبين المواليد القصر في الفئات السنية من 3 لاعبين إلى 2 في كل درجة من درجات الفئات السنية، وفي حال بلغ لاعب المواليد سن 18 عاما يحق للنادي تسجيله كلاعب محترف أو إبقائه كلاعب هاو، على أن يكون تصنيفه في درجة الشباب، وفي حال رغبة النادي تصنيف اللاعب في الفريق الأول يكون تسجيله كلاعب محترف، وأنه لا يحق لأندية الدرجة الثالثة تسجيل اللاعبين المواليد في الفريق الأول.

وكشف عن ضوابط إضافة لاعبين سعوديين محترفين في أندية الدرجة الثانية، بحيث يكون الحد الأعلى للاعبين السعوديين المحترفين لا يزيد على 6 والأدنى لجميع اللاعبين المحترفين لا يقل عن لاعبين اثنين، وألا تزيد أجور اللاعبين السعوديين المحترفين على 8 آلاف ريال ولا تقل عن 4 آلاف ريال، وفي حال لم يحضر النادي لاعبين أجانب ومواليد محترفين، يحق له استبدالهم بلاعبين سعوديين محترفين.

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كرة القدم المملكة السعودية السعودي الاتحاد الأتحاد السعودي

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