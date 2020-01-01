المالية تكشف الموظفين المستحقين لصرف الحافز إضافي بقيمة تبدأ من 150 جنيه

السبت 04/يوليه/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

وضع وزير المالية محمد معيط من خلال قرار أصدره اليوم القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالاضافة إلى قواعد صرف الحافز الاضافي للموظفين والذي تبدأ قيمة من 150 جنيه وتصل إلى 375 جنيه حسب الدرجة الوظفية.

 

 

وخصصت وزارة المالية علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة دورية بنسبة 12% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على أن يتم  صرفهم بداية من يوليو.

 

 

وأوضح وزير المالية في بيانه، ، أن  هذه العلاوة الدورية تعد جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2020.

 

أشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2020، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهًا لشاغلى الدرجة الرابعة فما دونها، و200 جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة، و250 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية،  و300 جنيه لشاغلى الدرجة الأولى، و325 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و350 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

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