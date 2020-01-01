برلماني: مجلس الشيوخ يدعم زيادة الإنتاجية للسلطة التشريعية (فيديو)

السبت 04/يوليه/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الصلاحيات التي يمتلكها مجلس الشيوخ تتمحور في مراجعة وإعداد تقارير القوانين المكملة للدستور، والاتفاقات السيادية.

وأضاف "الطماوي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أنه ليس من ضمن اختصاصات مجلس الشيوخ أعمال الرقابة حتى لا تكون هناك رقابة مزدوجة بين البرلمان والحكومة.
   

وتابع وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن عودة الغرفة الثانية للبرلمان المصري ستكون بحسب اختصاصات واضحة تدعم زيادة الإنتاجية للسلطة التشريعية، وسيكون هناك مجلس الشيوخ، ومجلس الحكماء والعلماء، ومجلس يضم شخصيات أصحاب مهارات وكفاءات خاصة، وسوف يستفاد مجلس النواب من التقارير التي ينتجها مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يبلغ 192 دولة، وتعتمد 173 دولة على نظام اليرلمان ذو الغرفتين ما يسهم في ترسيخ الدعائم الديمقراطية ودعم التعددية الفكرية في هذه الدول.

وكشف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن عودة مجلس الشيوخ يعد ثمرة من ثمار إرادة الشعب المصري التي كانت واضحة في ثورة 30 يونيو، فالتعديلات الدستورية التي أدخلت على دستور 2014 في عام 2019 جاءت نتيجة إرادة الشعب المصري لأن تكون مصر على غرار دول العالم وتكون السلطة التشريعية بنظام الغرفتين، الأمر الذي يزيد من إنتاجية السلطة التشريعية.


كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم اليوم السبت، مواعيد أول انتخابات لمجلس الشيوخ.

وقال المستشار "لاشين" خلال كلمته للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ، أن لجان الهيئة ستستقبل طلبات الترشح بداية من 11 يوليو المقبل حتى 18 يوليو بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، على أن تنتهي فترة تلقي طلبات الترشح في آخر يوم في تمام الثالثة مساء بمقر المحاكم المختصة.

وجاءت مواعيد الجدول الزمني الأخرى كالتالي:

- 11 و12 أغسطس إجراء انتخابات بالداخل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

- 9 و10 أغسطس إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج.

- تعلن النتيجة يوم 19 أغسطس 2020

- إجراء الإعادة بالداخل يومي 8 و9 سبتمبر المقبل.

- إجراء الإعادة بالخارج 6 و7 سبتمبر المقبل.

- تعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

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