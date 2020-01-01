هل يجوز للضباط وأعضاء الهيئات القضائية الترشح لعضوية الشيوخ؟

علق صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، على انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا إن المادة 252 من الدستور نصت على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ وتلك المادة تكررت في قانوني مجلس النواب والشيوخ، مضيفا: "الأحكام تدور مع الحكمة وليس العلة ومجموع النصوص يجب ان تفسر بعضها بعضا".





وقال "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن هناك بعض المواد بحاجة إلى إزاحة ما بها من أي غموض، لاسيما أنه يمكن الطعن على الترشح لعضوية مجلس الشيوخ إذا كان عضوا في مجلس النواب.





وأوضح أستاذ القانون الدستوري أنه لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فيما يتعلق بالطعن على ترشح عضو مجلس النواب لمجلس الشيوخ.





ونوه إلى أن ضباط الجيش والشرطة، وأعضاء الهيئات القضائية والرقابية، الراغبين في الترشح لمجلس الشيوخ عليهم التقدم باستقالتهم قبل تقديم أوراق الترشح، متابعا: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي الشيوخ والنواب، أو أي منهما مع مناصب حكومية مثل المجالس المحلية، أو المحافظ، ونائب المحافظ، أو العمد والمشايخ وبعض أعضاء الهيئات المستقلة".





وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن هناك هيئات مستقلة يجوز لأعضائها الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ مثل أعضاء الأزهر، والجامعات، والهيئات الصحفية والإعلامية، وغيرها.





كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم اليوم السبت، مواعيد إعلان أول انتخابات لمجلس الشيوخ.





وقال المستشار "لاشين" خلال كلمته للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ، أن لجان الهيئة ستستقبل طلبات الترشح بداية من 11 يوليو المقبل حتى 18 يوليو بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، على أن تنتهي فترة تلقي طلبات الترشح في آخر يوم في تمام الثالثة مساء بمقر المحاكم المختصة.





وجاءت مواعيد الجدول الزمني الأخرى كالتالي:





11 و12 أغسطس إجراء انتخابات بالداخل من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.





9 و10 أغسطس إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج.





تعلن النتيجة يوم 19 أغسطس 2020





إجراء الإعادة بالداخل يومي 8 و9 سبتمبر المقبل.





إجراء الإعادة بالخارج 6 و7 سبتمبر المقبل.





تعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.



