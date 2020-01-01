ترامب: أمريكا الأكثر عدلا على وجه الأرض

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده الأكثر عدلا على وجه الأرض، ودان عشية عيد الاستقلال العنف والفوضى خلال مظاهرات منددة بالعنصرية عقب مقتل مواطن من أصل إفريقي على أيدي الشرطة.





ووصف ترامب في جبل راشمور بولاية داكوتا الجنوبية الذي نحتت عليه وجوه 4 من الرؤساء الأمريكيين السابقين، مسألة إسقاط تماثيل جنرالات من الكونفدرالية التي تمت خلال المظاهرات المنددة بالعنصرية "بحملة تهدف إلى محو تاريخنا وإلغاء قيمنا وأدلجة أطفالنا".



