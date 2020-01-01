فايلر يحسم مصير الصفقات الجديدة في الأهلي
السبت 04/يوليه/2020 - 08:02 م
محمد جمال
يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .
ويرغب النادى الأهلى
فى الإبقاء على رمضان صبحي وعدم رحيله بنهاية إعارته هذا الموسم ويسعي للتوصل لإتفاق
مع هيدرسفيلد تاون الانجليزي لشراء اللاعب أو على الأقل تمديد الإعارة .
وكانت تقارير صحفية
قد أشارت لرغبة هيدرسفيلد فى بيع رمضان صبحي بمقابل 7 مليون جنيه استرليني.
ويرغب الأهلي فى
شراء اللاعب وكان قد قدم عرض بقيمة 2.5 مليون دولار ولكن رفض الفريق الإنجليزي العرض
.