فايلر يحسم مصير الصفقات الجديدة في الأهلي

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .





ويرغب النادى الأهلى فى الإبقاء على رمضان صبحي وعدم رحيله بنهاية إعارته هذا الموسم ويسعي للتوصل لإتفاق مع هيدرسفيلد تاون الانجليزي لشراء اللاعب أو على الأقل تمديد الإعارة .





وكانت تقارير صحفية قد أشارت لرغبة هيدرسفيلد فى بيع رمضان صبحي بمقابل 7 مليون جنيه استرليني.





ويرغب الأهلي فى شراء اللاعب وكان قد قدم عرض بقيمة 2.5 مليون دولار ولكن رفض الفريق الإنجليزي العرض .