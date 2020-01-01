فايلر يحسم مصير الصفقات الجديدة في الأهلي

السبت 04/يوليه/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .


ويرغب النادى الأهلى فى الإبقاء على رمضان صبحي وعدم رحيله بنهاية إعارته هذا الموسم ويسعي للتوصل لإتفاق مع هيدرسفيلد تاون الانجليزي لشراء اللاعب أو على الأقل تمديد الإعارة .


وكانت تقارير صحفية قد أشارت لرغبة هيدرسفيلد فى بيع رمضان صبحي بمقابل 7 مليون جنيه استرليني.


ويرغب الأهلي فى شراء اللاعب وكان قد قدم عرض بقيمة 2.5 مليون دولار ولكن رفض الفريق الإنجليزي العرض .

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