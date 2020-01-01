وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

السبت 04/يوليه/2020 - 06:59 م
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
الفجر السعودي

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت اتصالاً هاتفياً، من نظيره الصيني وانغ يي، وبحثا العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها.

وقام الأمير فيصل بن فرحان و وانغ يي، باستعراض التطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

*الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود
وزير الخارجية السعودي وعضو مجلس الوزراء السعودي منذ 23 أكتوبر 2019، سبق أن تولّى منصب مستشار بوزارة الخارجية وكبير المستشارين بالمرتبة الممتازة في سفارة المملكة بواشنطن،، وسبق له أن شغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا ما بين فبراير 2019 حتى توليه منصب وزير الخارجية في أكتوبر من العام نفسه.

من مواليد فرانكفورت بألمانيا في 1 نوفمبر 1974. وهو من عائلة آل سعود من فرع فرحان بن سعود شقيق الإمام محمد بن سعود وهما ابني سعود الأول بن محمد آل مقرن .

شغل الأمير فيصل بن فرحان منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصيانة والتشغيل في الفترة 1996-1998، ونائب رئيس ومن ثم رئيس شركة السلام للطائرات من 2001-2013، وعيّن في 2017 مستشارا في وزارة الخارجية، كما كان عضوا في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ورئيس لجنتها التنفيذية في 2017، وعيّن سفيرا للمملكة في ألمانيا في 2019.

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