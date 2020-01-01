وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني الشراكة الاستراتيجية بين البلدين





تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت اتصالاً هاتفياً، من نظيره الصيني وانغ يي، و بحثا العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها.





وقام الأمير فيصل بن فرحان و وانغ يي، باستعراض التطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".



