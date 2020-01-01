مران الأهلي| جلسة خاصة مع معلول وتدريب بدني قوي لنجم الفريق الصاعد

السبت 04/يوليه/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
خاض محمد فخري، لاعب فريق الشباب بالنادي، الذي تم تصعيده للمران مع الفريق الأول لكرة القدم، تدريبات بدنية قوية قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت التدريبات حصول اللاعب على وحدات بدنية متنوعة، تحت إشراف ديفيد سيزا، المدرب العام، الذي عقد جلسة سريعة مع اللاعب لمنحه بعض التعليمات.

كما عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة سريعة مع التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت.

واستمرت الجلسة عدة دقائق، شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، وبعض التعليمات الخاصة.

وعاد الأهلي لتدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال اليومين الماضيين.

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