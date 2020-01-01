"هي وأنا تؤم روح" نيشان يفاجئ جمهوره بصورة مع أصالة

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نشر الإعلامي نيشان، صورة له مع الفنانه آصالة، وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهر" نيشان"، في الصورة مع" أصالة"، في لبنان، وكانت أصاله ترتدي فستان أسود، وإعتمدت علي مكياج واضح يبرز ملامحها وتسريحة شعر أنيقة حيث ربطت شعرها لأعلي، وظهر "نيشان"، بمظهر كلاسيكي أنيق.





وعلق "نيشان"، علي الصورة معبراً عن حبة للمطربة السورية آصالة، حيث قال: "هِيَ وَأنا: تَوْأَم روح.. وَأَكْثَر واليوم اختارَت بيروت للتصوير فيها".





وتبادل جمهور "نيشان"، مع التعليقات حيث قالو: "ياروحي الآلب نيشان واختي الغاليه أصّوله، تتفق معاي نيشان بعد وصول صولا لي بيروت زادت جمال"، منورين أطيب قلب بالعالم نيشان".





يشار إلي أن أصالة قد طرحت امس أغنيتها" الحب والسلام " وذلك عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات" يوتيوب"، ونالت إعجاب الجمهور وحققت الكثير من المشاهدات.





