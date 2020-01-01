"الصحة" تتحدث عن تجمع شبابي ينقل كورونا من مصاب لـ 9 أشخاص





تحدثت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن قصة حقيقة لكيفية تسبب الاستهتار في تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتة إلى أن "أحد الشباب تسبب في نقل الفيروس إلى 9 من أصدقائه خلال تجمّع شبابي".





وتضمن التقرير اليومي لوزارة الصحة، القصة التي جاء فيها: بسبب عدم التزامه بالعزل المنزلي بعد مخالطته لحالة مؤكدة، شاب ينقل العدوى لـ 9 من أصدقائه خلال تجمّع شبابي، اثنان من المصابين يعانيان من أمراض مزمنة أحدهما حالته الصحية حرجة.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 4128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 205929 حالة.





وأشارت إلى أن حالات التعافي اليوم بلغت 2642، ما يرفع الإجمالي إلى 143.256، مسيرة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس وصل إلى 1858 حالة، بعد تسجيل 56 حالة.



