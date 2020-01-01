"الصحة" تتحدث عن تجمع شبابي ينقل كورونا من مصاب لـ 9 أشخاص

السبت 04/يوليه/2020 - 06:43 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

تحدثت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن قصة حقيقة لكيفية تسبب الاستهتار في تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتة إلى أن "أحد الشباب تسبب في نقل الفيروس إلى 9 من أصدقائه خلال تجمّع شبابي".

وتضمن التقرير اليومي لوزارة الصحة، القصة التي جاء فيها: بسبب عدم التزامه بالعزل المنزلي بعد مخالطته لحالة مؤكدة، شاب ينقل العدوى لـ 9 من أصدقائه خلال تجمّع شبابي، اثنان من المصابين يعانيان من أمراض مزمنة أحدهما حالته الصحية حرجة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 4128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 205929 حالة.

وأشارت إلى أن حالات التعافي اليوم بلغت 2642، ما يرفع الإجمالي إلى 143.256، مسيرة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس وصل إلى 1858 حالة، بعد تسجيل 56 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,282 مليون إصابة، بينهم أكثر من 530 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,391 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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