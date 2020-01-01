وزير الرياضة يتابع الاجراءات الاحترازية بمركز شباب التجمع الأول ويفتتح أعمال تطويره

حرصاً منه على متابعة كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة بالمنشآت الشبابية والرياضية بعد عودة النشاط الرياضي لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم السبت، مركز شباب التجمع الأول للاطمئنان على قيام مسئولي المركز باتخاذ الاحتياطات والإرشادات والتدابير الاحترازية التى أعلنتها الوزارة.

وتابع الوزير الاجراءات المتخذة بالمركز بدءاً من استقبال الأعضاء ببوابات الدخول واستخدام المطهرات والتعقيم ، وإلزام الجميع من عاملين وأعضاء بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي فى المسافات البينية، والاستمرار فى عملية التنظيف والتطهير على مدار اليوم، علاوة على الالتزام بنسبة الـ 25% من تواجد الأعضاء داخل الصالات المغلقة بالمركز تطبيقاً للقرارات التى صدرت فى هذا الشأن من قبل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وخلال جولته بالمركز، افتتح وزير الشباب والرياضة أعمال التطوير المنتهية والتى تمثلت فى صالة ملاكمة، ومسرح، ومنطقة ألعاب أطفال، ومسجد، وسط تواجد مجلس إدارة المركز الذين قاموا بشرح وافِ للمكونات الإنشائية للمركز، وأبرز ما يقدمه من أنشطة وخدمات للنشء والشباب، والجهود المبذولة على صعيد صيانة وتطوير منشآت المركز.

وعقب ذلك، توجه الدكتور أشرف صبحي إلى مشروع إنشاء فرع نادى النادي بشيراتون بمصر الجديدة؛ لمتابعة الإنشاءات الجارية على أرض الواقع، والتعرف على معدل الإنجاز وفق الخطة الزمنية المحددة.

ويتضمن مشروع إنشاء نادى النادي بشيراتون مجموعة من متنوعة من البنية التحتية الشبابية والرياضية والجارى إنشائها منها مبنى إدارى مزود بصالات الأنشطة الرياضية، وحمام سباحة أوليمبي، وجيم رياضي، وملاعب كرة قدم، وملاعب متعددة الأغراض، ومناطق ألعاب ترفيهية، ومساحات خضراء، ومحالِ تجارية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة اليومية للمنشآت الشبابية والرياضية من خلال الوزارة ومديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات؛ لرصد تنفيذ الاجراءات الاحترازية داخل الأندية ومراكز الشباب بعد عودة النشاط الرياضي، وتقييم الوضع بشكل دورى فى إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الوزير بوعي أعضاء مراكز الشباب والأندية، وحرصهم على الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء التواجد بتلك المنشآت، لافتاً إلى الدور الكبير الذى يقع على عاتق المواطنين فى نجاح مواجهة انتشار فيروس كورونا، واستمرار تشغيل المنشآت الشبابية والرياضية دون مشكلات وعوائق.

وفى سياق أخر، أشاد الدكتور أشرف صبحي بمعدل الإنجاز المحقق داخل فرع نادي النادي بشيراتون، والذي سيعد إضافة كبيرة لرصيد المنشآت الرياضية التى تتميز بها مصر، كما أنه سيكون الفرع الثاني من سلسلة نادى النادي التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بعد افتتاح الفرع الأول بمدينة 6 أكتوبر فى مارس الماضي والذى لقى إشادة كبيرة من قبل الأعضاء لتنوع ما يقدمه من خدمات وأنشطة.