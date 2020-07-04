محمد فؤاد يشعل "إنستجرام" بأغنية "طيب طيب"

أشعل النجم محمد فؤاد، السوشيال ميديا بغنائه أغنية "طيب طيب"، حيث نشر كوبليه من الأغنية وعلق قائلاً: "وافتكر إني إنت تعبت ودوخت لخد أما توصل ليا، بقي بعد ما تتمسكن تتمكن، مأنا برضو الحق عليا، طيب طيب".وفي سياق منفصل انتهى محمد فؤاد، من تصوير فيديو كليب جديد لإحدى ‏أغنياته، ولم يكشف عن اسمها بعد، ومن ‏المقرر طرحها قريبًا، ليعود من خلالها بعد سنوات من غيابه عن ‏تقديم أغاني.والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال الفنان محمد فؤاد الدرامية هو مسلسل "الضاهر"، والمسلسل بطولة حسن يوسف، ومحمد فؤاد، ورغدة، وعلاء زينهم، وصبري عبد المنعم، وإنجي شرف، وعمر حسن يوسف، ومظهر أبو النجا، ومادلين طبر.