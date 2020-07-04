محمد فؤاد يشعل "إنستجرام" بأغنية "طيب طيب"

السبت 04/يوليه/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أشعل النجم محمد فؤاد، السوشيال ميديا بغنائه أغنية "طيب طيب"، حيث نشر كوبليه من الأغنية وعلق قائلاً: "وافتكر إني إنت تعبت ودوخت لخد أما توصل ليا، بقي بعد ما تتمسكن تتمكن، مأنا برضو الحق عليا، طيب طيب".


وفي سياق منفصل انتهى محمد فؤاد، من تصوير فيديو كليب جديد لإحدى ‏أغنياته، ولم يكشف عن اسمها بعد، ومن ‏المقرر طرحها قريبًا، ليعود من خلالها بعد سنوات من غيابه عن ‏تقديم أغاني.


والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال الفنان محمد فؤاد الدرامية هو مسلسل "الضاهر"، والمسلسل بطولة حسن يوسف، ومحمد فؤاد، ورغدة، وعلاء زينهم، وصبري عبد المنعم، وإنجي شرف، وعمر حسن يوسف، ومظهر أبو النجا، ومادلين طبر.


أخبار تهمك

الزمالك ينقلب على الصفقة التبادلية مع بيراميدز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ حوالي 7 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

مواجهات قوية.. تعرف على موعد المباراة الأولى للأهلي والزمالك فى الدورى

منذ ساعة و 10 دقيقة

بالأسماء.. فايلر يُطالب الأهلي بضم 4 صفقات سوبر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

ليس موليكا.. الأهلي يستهدف ضم «الهدّاف» الإفريقي

منذ 39 دقيقة

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 5 ساعات

3 أندية تطلب ضم مهاجم الأهلي والنحاس يربط مصير طاهر بخدماته

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بالإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية الطبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

خبير مائي: سد النهضة الإثيوبي معرض للانهيار من نفسه.. لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد رسمي من الزمالك على إصابة أحد لاعبيه بكورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:35 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

02:15 م

مواجهات قوية.. تعرف على موعد المباراة الأولى للأهلي والزمالك فى الدورى

05:59 م

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

12:33 م

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

09:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن