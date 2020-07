محمد فؤاد يشعل "إنستجرام" بأغنية "طيب طيب"

View this post on Instagram

و افتكر ان انت تعبت و دخت.. لحد ما توصل ليا.. بقي بعد ما تتمسكن تتمكن؟!.. ما انا برضه الحق عليا #طيب_طيب #محمد_فؤاد #فؤش #mohamedfouad #fo2sh