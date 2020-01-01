ارتفاع جديد في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر اليوم

السبت 04/يوليه/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، تسجيل 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ويمثل هذا العدد المسجلة اليوم رقما قياسيا جديدا منذ بدء التفشي في البلاد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 15500 إصابة مؤكدة.

 

ووصل عدد الوفيات اليوم إلى 9 حالات، ليصبح إجمالي الوفيات داخل البلاد إلى 946 حالة، وبلع إجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء فقد بلغ 11181، بعد تسجيل 349 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ويعالج 56 مصابا في وحدات العناية المركزة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,274 مليون إصابة، بينهم أكثر من 530 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,387 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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