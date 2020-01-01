"الحرس الوطني" تنفي شائعة حاجتها لشغل وظائف عسكرية بالقطاع الغربي (صورة)





أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أنها نفت ما يتم تداوله بشأن الإعلان عن حاجتها لوظائف "وكيل رقيب - عريف - جندي" للتعين بالقطاع الغربي.





وقالت وزارة الحرس في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لا صحة لما تم تداوله في هذا المنشور"، مؤكدة على أن "الإعلان عن الوظائف لا يتم إلا عن طريق منصتها الرسمية".





*وزارة الحرس الوطني هي وزارة على مستوى مجلس الوزراء السعودي وواحدة من القطاعات العسكرية الرئيسية لحكومة المملكة، وهي مسؤولة عن شؤون الأمن والدفاع الوطني.

يتكون الجهاز العسكري لوزارة الحرس الوطني من عدد من الهيئات، هي: شؤون الأفراد، والاستخبارات، والعمليات، والإمداد والتموين، والتعليم والتدريب، والطيران.

