"الحرس الوطني" تنفي شائعة حاجتها لشغل وظائف عسكرية بالقطاع الغربي (صورة)
السبت 04/يوليه/2020 - 06:29 م
الفجر السعودي
أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أنها نفت ما يتم تداوله بشأن الإعلان عن حاجتها لوظائف "وكيل رقيب - عريف - جندي" للتعين بالقطاع الغربي.
وقالت وزارة الحرس في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لا صحة لما تم تداوله في هذا المنشور"، مؤكدة على أن "الإعلان عن الوظائف لا يتم إلا عن طريق منصتها الرسمية".
*وزارة الحرس الوطني
هي وزارة على مستوى مجلس الوزراء السعودي وواحدة من القطاعات العسكرية الرئيسية لحكومة المملكة، وهي مسؤولة عن شؤون الأمن والدفاع الوطني.
يتكون الجهاز العسكري لوزارة الحرس الوطني من عدد من الهيئات، هي: شؤون الأفراد، والاستخبارات، والعمليات، والإمداد والتموين، والتعليم والتدريب، والطيران.
وتضم الوزارة عددا من الإدارات والوحدات من أبرزها: الإدارة العامة لتقنية وأمن المعلومات، والإدارة العامة للأفواج، والإدارة العامة للعلاقات والمراسم، والإرشاد والتوجيه، والشؤون الصحية، وإدارة مكافحة المخدرات، وكلية الملك خالد العسكرية، وكلية الملك عبد الله بن عبد العزيز للقيادة والأركان، ووكالة الشؤون الفنية، والشرطة العسكرية، ووحدة الإمداد والتموين، والإطفاء، بالإضافة لألوية الأمن الخاص، والتدخل السريع، وألوية المشاة الآلية، وسلاح النقل، وسلاح الإشارة، والدفاع الجوي، والفرسان، والاستطلاع، والدوريات الأمنية.
كما تضم مدارس الحرس الوطني العسكرية (مدرسة المشاة ومدرسة الأمن الداخلي والقوات الخاصة ومدرسة اللغة الإنجليزية وغيرها من المدارس العسكرية ذات الإختصاص)، وهناك مدارس منفصلة عن قيادة مدارس الحرس الوطني العسكرية وتتبع قيادة أسلحتها إدارياً وتعليميا وتدريبياً منها مدرسة سلاح الإشارة ومدرسة العلوم الصحية المساعدة (بالطب العسكري الميداني) ومركز تدريب وصيانة الدفاع الجوي ومعهد تدريب طيران الحرس الوطني وثلاثة مراكز لتدريب الأفراد المستجدين موزعة في ثلاث مناطق عسكرية (الرياض - الدمام - جدة).
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