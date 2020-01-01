فاردي يقود ليستر سيتي لعبور كريستال بالاس بالثلاثة في البريميرليج

السبت 04/يوليه/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
قاد جيمي فاردي فريقه ليستر سيتي لتحقيق الفوز على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعزز ليستر سيتي موقعه في المركز الثالث بفوزه على ضيفه كريستال بالاس 3 /صفر في المباراة التي اقيمت بينهما علي ملعب ووكرز ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

على ملعب ووكرز، حسم ليستر سيتي فوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف في الشوط الثاني حيث تقدم  كيليتشي إيهياناتشو بهدف في الدقيقة 49 ثم أحرز جيمي فاردي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و90.

الفوز رفع رصيد ليستر إلى 58 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد كريستال عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر.

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