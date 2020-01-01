خبر سار للأهلي.. القاطرة الإفريقية يعلن جاهزيته للمباريات

السبت 04/يوليه/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
انتظم السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مران الفريق الجماعي، مساء اليوم السبت، استعدادًا لاستئناف الدوري العام.

وكان اللاعب قد غادر مران الفريق الأخير في بدايته متأثرًا بكدمة في أحد أصابع القدم، قبل انتظامه اليوم في المران الجماعي.

وحرص الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود طبيب الفريق، على الإطمئنان على اللاعب وفحصه قبل انطلاق المران، حيث أبدى جاهزيته التامة للمشاركة.

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس وأول من أمس، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين.

أخبار تهمك

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بالإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية الطبية

منذ حوالي 4 ساعات

خبير مائي: سد النهضة الإثيوبي معرض للانهيار من نفسه.. لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 21 ساعة

ليس موليكا.. الأهلي يستهدف ضم «الهدّاف» الإفريقي

منذ أقل من ساعة

أول رد رسمي من الزمالك على إصابة أحد لاعبيه بكورونا

منذ ساعتين

الزمالك ينقلب على الصفقة التبادلية مع بيراميدز

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بالأسماء.. فايلر يُطالب الأهلي بضم 4 صفقات سوبر

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

3 أندية تطلب ضم مهاجم الأهلي والنحاس يربط مصير طاهر بخدماته

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

مواجهات قوية.. تعرف على موعد المباراة الأولى للأهلي والزمالك فى الدورى

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:35 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

02:15 م

مواجهات قوية.. تعرف على موعد المباراة الأولى للأهلي والزمالك فى الدورى

05:59 م

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

12:33 م

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

09:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن