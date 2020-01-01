قبل مواجهة الوداد.. تعرف على قائمة الأهلي الإفريقية

السبت 04/يوليه/2020 - 08:29 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف



قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استئناف مباريات الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تقام من مباراة واحدة في ملعب محايد، وذلك بعد توقف البطولة منذ عدة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره الوداد البيضاوي المغربي في اللقاء الأول بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ولم يحدد الكاف مكان إقامة المباراة بشكل رسمي حتي الآن.

ويخوض الأهلي منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بقائمة إفريقية تتكون من:

محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمود وحيد، أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدي قفشة، جيرالدو دا كوستا، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، صلاح محسن، أحمد الشيخ، سعد الدين سمير، محمود عبد المنعم كهربا، أليو بادجي، مصطفى شوبير.

وخرج من قائمة الأهلي الإفريقية بشكل رسمي 4 لاعبين هم: حسام عاشور بعد انتهاء علاقته مع النادي رسميًا، وصلاح محسن المعار لسموحة، ووليد أزارو المعار للإتفاق السعودي، وسعد سمير بعد رفع اسمه من القائمة بسبب إصابته.

ولم يتحدد مصير الخماسي أحمد فتحي بعد توقيعه لبيراميدز، وشريف إكرامي الذي اقترب من الإنضمام للنادي السماوي ايضًا، وحسين الشحات بعد إجراء جراحة "الفتاق"، وحمدي فتحي العائد من الإصابة، وصالح جمعة الذي خرج من حسابات رينيه فايلر مدرب الفريق.

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