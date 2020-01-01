إزالة الإعلانات المخالفة بشوارع كفرالشيخ.. والمحافظ يناقش ترخيصها

السبت 04/يوليه/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، إجراءات تراخيص الإعلانات بالمحافظة، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس المركز والمدينة، والمهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، وأسماء عبدالحي، مدير مشروع الإعلانات، محمد السماحي، مسئول متابعة الإعلانات بالمحافظة.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بحصر كافة الإعلانات بجميع شوارع العاصمة، وإزالة الإعلانات المخالفة، وإصدار تراخيص وتحديد الشروط الخاصة بكل إعلان، مكلفًا بتوحيد المسافات البينية بين الإعلانات، والإلتزام بالمساحات والمسطحات، والمواصفات.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الحملة المكبرة لإزالة التعديات، ورفع الاشغالات بحي شرق العاصمة، حيث تم إزالة جميع الأكشاك الكائنة بالجزيرة الوسطى تقاطع شارعي إبراهيم المغازي، والنبوى المهندس، تمهيدًا لبدء عملية التطوير والتجميل بهم.

كلف محافظ كفرالشيخ، رئيس المركز والمدينة، برفع كافة الإشغالات والتعديات منها " الإعلانات المخالفة، والأكشاك، والمظلات" بجميع شوارع العاصمة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ كفرالشيخ، علي تكثيف حملات النظافة، والتطهير والتعقيم، بكافة الشوارع، والميادين، والمنشآت العامة والخاصة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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