الأجانب يسجلون صافي مشتريات بالبورصة السعودية بقيمة 10.4 مليار ريال

السبت 04/يوليه/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر

اقتنص المستثمرون الأجانب، الفرص في سوق الأسهم السعودية، مستغلين تراجع المؤشر 13.9% منذ بداية العام بفعل تداعيات فيروس كورونا، حيث سجلوا مشتريات صافية بنحو 10.4مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، متجاهلين تداعيات الجائحة، بما يعكس ثقتهم بالاقتصاد والسوق السعودية.

واستندا إلى  بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، جاءت مشتريات الأجانب الصافية بعد إجمالي مشتريات 72.2 مليار ريال خلال الفترة المذكورة، مقابل مبيعات إجمالية 61.8 مليار ريال.


وبلغت مشترياتهم الصافية ملياري ريال خلال يناير الماضي مع تراجع السوق 1.7 في المائة، ثم مشتريات بقيمة 2.5 مليار ريال بعد انخفاض المؤشر 7.5 في المائة في فبراير.


بينما سجلوا مبيعات صافية 3.4 مليار ريال في مارس مع نزول السوق 14.7 في المائة، ثم مشتريات صافية 1.6 مليار ريال في أبريل تزامنا مع ارتفاع السوق 9.3 في المائة خلال الشهر ذاته، ثم مشتريات صافية في مايو بقيمة 2.8 مليار ريال.


وأخيرا، سجلوا مشتريات صافية بنحو 4.9 مليار ريال في يونيو، وهي أعلى مشتريات في 9 أشهر، مع ارتفاع السوق بشكل طفيف 0.2 في المائة.

وتزامنت مشتريات الأجانب في يونيو مع تنفيذ الشريحة الأخيرة من المرحلة الخامسة لمؤشرات "فوتسي" في الـ22 من الشهر ذاته.

وخلال النصف الأول تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 13.9 في المائة، ليغلق يونيو عند 7224.1 نقطة، مقابل 8346.6 نقطة نهاية عام 2019.

وخلال آخر 19 شهرا "اعتبارا من ديسمبر 2018"، سجل الأجانب صافي شراء في الأسهم السعودية خلال 18 شهرا منها، فيما باعوا في شهر واحد فقط "مارس الماضي".

وخلال تلك الفترة، سجل الأجانب مشتريات صافية قيمتها نحو 101.8 مليار ريال "27.1 مليار دولار"، بعد مشتريات إجمالية 314.9 مليار ريال مقابل إجمالي مبيعات 213.1 مليار ريال.

وفي الفترة ذاتها، ارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية 102 في المائة "86.6 مليار ريال"، لتبلغ 171.6 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، تمثل 2.08 في المائة من قيمة السوق البالغة 8.23 تريليون ريال، مقابل 85 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2018.

وتزامن ذلك مع انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة "مورجان ستانلي، فوتسي، ستاندرد آند بورز".

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