قائد مونشنجلادباخ: قادورن على منافسة بايرن ميونيخ ودورتموند

السبت 04/يوليه/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد قائد نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، لارس شتيدل، أن فريقه قادر على منافسة ناديي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على بطولة الدوري الألماني لكرة القدم خلال المواسم المقبلة.

وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال شتيندل/31 عاما/ إن ناديه عازم على التنافس مع بعض الأندية رغم أنها تتمتع بوضع مالي أفضل " ولقد أظهرنا أننا قادرون على المنافسة، وهكذا نرى أنفسنا أيضا في الفترة التالية".

كان جلادباخ، تمكن الموسم المنصرم من احتلال المركز الرابع في جدول الدوري بعد بايرن ميونخ ودورتموند ولايبزيج، وقبل باير ليفركوزن، ليتأهل بذلك للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما كان النادي بقيادة المدير الفني ماركو روزه، يحتل صدارة جدول الدوري في الدور الأول من البطولة.

وأعرب لاعب خط الهجوم عن اعتقاده بأن بايرن هو أفضل فريق في الدوري الألماني على الإطلاق "ثم يأتي بوروسيا دورتموند الذي يمتلك كفاءات خاصة مقارنة بالأندية الأخرى فضلا عن امتلاكه لإمكانيات مالية أيضا".

واضاف شتيندل:" وبعد ذلك، هناك العديد من الأندية الجيدة في الدوري التي تكافح من أجل المراكز في الجدول، وأعتقد أننا بإمكاننا أن نحسب أنفسنا ضمن دائرة الأندية الممتازة في الدوري".

وقال شتيندل إنه يتمنى أن يلعب في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في ستاد بيرنابيو ولاسيما في حضور الجمهور مشيرا إلى أنه افتقد حضور الجمهور بشدة خلال الفترة الأخيرة.

وعن المباريات التي تمت إقامتها في الفترة الأخيرة في الدوري بدون جمهور، قال شتيندل:"كانت تجربة جديدة وغريبة بعض الشيء أن تلعب في استاد خال من الجماهير، واعتقد أننا جميعا استفدنا من هذا على أفضل نحو، ورغم ذلك، ستكون المتعة كبيرة جدا إذا تمكنا من العودة إلى الوضع الطبيعي".

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