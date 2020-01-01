ليس موليكا.. الأهلي يستهدف ضم «الهدّاف» الإفريقي

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السبت 04/يوليه/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 
يسعي النادي الأهلي إلى الحصول على خدمات البوركيني إيريك تراوري نجم نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر.

وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي على ترحيبه الشديد بفكرة التعاقد مع تراروي بعد المستوى المميز الذي ظهر به هذا الموسم مع بيراميدز وأيضًا خلال الموسم الماضي.

وسيبدأ مسئولو القعلة الحمراء في التفاوض مع إيريك تراوري خلال الأيام القليلة القادمة لإقناعه بفكرة الانضمام للفريق الأحرم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وسيواجه مسئولو المارد الأحمر عقبة وحيدة وهي رفض نادي بيراميدز فكرة التخلي عن خدمات تراروي في نهاية الموسم الجاري، خاصة وأن اللاعب يُعد من الأعمدة الرئيسية في الفريق.

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