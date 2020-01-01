موعد مع التاريخ.. بوفون يحطم رقم مالديني في الكالتشيو

السبت 04/يوليه/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

نجح جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس، في تحطيم رقم أسطورة ميلان مالديني، بعدما تواجد في التشكيل الأساسي لفريقه، الذي سيواجه تورينو، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من عمر الدوري الإيطالي.

 

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فأن بوفون بمشاركته أمام تورينو، فإنه سيصل إلى المباراة رقم 648 له في الدوري الإيطالي.

 

وتابعت الشبكة، أن بوفون تجاوز رقم المدافع باولو مالديني أسطورة ميلان، ليصبح بوفون أكثر لاعب ظهورًا في الدوري الإيطالي عبر التاريخ.

 

وظهر بوفون في أول مباراة له بالدوري الإيطالي في 19 نوفمبر 1995، عندما كان يرتدي قميص بارما، وحافظ حينها على نظافة شباكه خلال التعادل مع ميلان، عندما كان عمره 17 عامًا و9 أشهر و22 يومًا.

 

وخلال 647 مباراة ظهر فيها بوفون في الكالتشيو، تمكن جيانلويجي من الحفاظ على نظافة شباكه في 296 مباراة، واستقبل 524 هدفًا.

 

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه (لاتسيو)، بينما يحتل تورينو المركز الـ15 برصيد 31 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يوجه بالإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية الطبية

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُطالب الأهلي بضم 4 صفقات سوبر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مواجهات قوية.. تعرف على موعد المباراة الأولى للأهلي والزمالك فى الدورى

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك ينقلب على الصفقة التبادلية مع بيراميدز

منذ ساعتين و 34 دقيقة

خبير مائي: سد النهضة الإثيوبي معرض للانهيار من نفسه.. لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 5 ساعات

ليس موليكا.. الأهلي يستهدف ضم «الهدّاف» الإفريقي

منذ 36 دقيقة

3 أندية تطلب ضم مهاجم الأهلي والنحاس يربط مصير طاهر بخدماته

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 7 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد رسمي من الزمالك على إصابة أحد لاعبيه بكورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:35 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

02:15 م

مواجهات قوية.. تعرف على موعد المباراة الأولى للأهلي والزمالك فى الدورى

05:59 م

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

12:33 م

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

09:47 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن