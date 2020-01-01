مران الأهلي| اجتماع الجهاز الفني وجلسة مع أجايي وتدريب شاق للحراس

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عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم، السبت.



شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة باللاعب، قبل أن ينخرط اللاعب مع زملائه لخوض التدريبات البدنية.



من ناحية أخرى قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى، شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، خلال المران المسائي اليوم السبت.



وخاض الرباعي تدريبات بدنية قوية في بداية المران، قبل انخراطهم في خوض تدريبات الكرة تحت إشراف يانكون ميشيل.



وحصل الرباعي على وحدات تدريبية متنوعة شهدت فقرات خاصة للتصويبات والعرضيات.



كما عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة سريعة مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.



وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، التي تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، وأيضا خوض مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد لها سبتمبر المقبل.



يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته، اليوم، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون خلال اليومين الماضيين.