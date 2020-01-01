بكلمات مؤثرة.. محمود فارس ينعي وفاة النجم محمود جمعة

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نعي النجم محمود فارس، وفاة الفنان القدير محمود جمعة، الذي توفي أمس، حيث كان يعاني من شبه غيبوبة بسبب خلل في وظائف الكلي، وكان يتلقي العلاج بالرعاية المركزة في مستشفي بنها الجامعي.





ونشر محمود فارس، صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وعلق قائلاً: "سبحان من له الدوام ، أستاذ نحمود جمعة في رحمة الله ، إن لله وإن إليه راجعون ، مع السلامة يا طيب".





يشار أن آخر عمل شارك به محمود جمعة، هو مسلسل" قوت القلوب"، من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.

