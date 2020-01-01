إزالة التعديات علي شوارع كفرالشيخ وإحالة أصحابها للنيابة (صور)

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وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة التعديات بشارع الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ، وتحويل المتعدي على الطريق العام إلى النيابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.



وفي نفس السياق وجه محافظ كفر الشيخ، بإزالة جميع الأكشاك بتقاطع شارع النبوي المهندس مع شارع إبراهيم المغازي ضمن أعمال التطوير والتجميل التي تتم بعاصمة المحافظة.



و تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة السور المبني بشارع الاستاد الرياضي أمام الصالة المغطاة، حيث تمت الإزالة بالكامل، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.



وأكد مبروك، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ بشأن أعمال التطوير والتجميل التي تتم بالعاصمة، تابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ إزالة جميع الأكشاك بالجزيرة الوسطى بتقاطع شارعي النبوي المهندس وإبراهيم المغازي، تمهيدًا لأعمال التجميل التي ستتم في المنطقة.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف المحمولة.