أحمد فهمي ضيف "تخاريف" مع وفاء الكيلاني على MBC مصر.. الليلة

رغم حضوره الاستثنائي ونجاحه في تقديم مختلف الأدوار الكوميدية، ما زال النجم الشاب أحمد فهمي يخشى خوض تجربة المسرح، وإن كان هذا الأمر الذي لا يتماشى مع شخصيته المحبة لاكتشاف الجديد وخوض المخاطرات. ويعترف أحمد فهمي بذلك وبالكثير لوفاء الكيلاني ضمن برنامج "تخاريف" الذي يُعرض "الليلة" على MBC مصر.

يتحدث لوفاء عن التعليمات الصارمة التي كانت تُفرض عليه وعلى شقيقه التوأم الممثل كريم فهي في الطفولة، من زي المدرسة الموحّد، وإجباره على التقيد بالتوجيهات والأوامر طيلة الوقت، الأمر الذي استمر في حياته حتى مرحلة الشباب، بما في ذلك إلزامه بالتسجيل في كلية الهندسة بدون رغبته. كل ذلك دفعه إلى إهمال دراسته تماماً، وحوله من تلميذ متفوق إلى طالب جامعي فاشل، قبل أن تضعه الظروف أمام قرار اضطر للرضوخ له، وهو أن يشهد على طلاق والديه في سن التاسعة عشرة، وليسافر بعدها إلى أميركا. كما يكشف فهمي عن "أول علقة" وأسباب تعرضه للضرب من والديه، ثم إلقاء القبض عليه من أمن الدولة بسبب فيلم "رجال لا تعرف المستحيل"، وعن الليلة السوداء التي أمضاها في السجن.

وفي معرض إجابته على أسئلة وفاء، يبوح عمن يعتبره أفضل كوميديان في مصر، ويتحدث عن مسائل الأحوال الشخصية من زواج وطلاق، وكيف يتفاعل مع اتهام وفاء له بالغرور؟ وضدّ من سيستخدم طاقية الإخفاء؟

يُعرض برنامج "تخاريف.. مع وفاء الكيلاني" على " MBCمصر" كل سبت، الساعة 8:30 مساءً، وتعرض هذه الحلقة من البرنامج السبت 4 يوليو 2020 الساعة 8:30 مساءً.