أبرزها ما سيحدث غدا.. ظواهر فلكية نادرة فى 2020 (صور)

امتلأ عام 2020 بالعديد من الظواهر الفلكية بعضها تكرر هذا العام أكثر من مرة خلال فترات زمنية متقاربة والبعض الآخر يتكرر بعد مضي سنوات طويلة على حدوثه، وشهد العالم هذا العام 2020 ظواهر فلكية طبيعية بارعة الجمال وبعضها نادر الحدوث.





وترصد بوابة " الفجر" أبرز الظواهر الفلكية في 2020 في السطور التالية:





خسوف شبه ظلي للقمر:





أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه سيشهد العالم كله غدا الأحد 5 يوليو 2020 خسوف شبه ظلي للقمر وجاء في بيان المعهد أنه أثناء حدوث ظاهرة الخسوف شبه الظلي لا يمر القمر من خلال الجزء المظلم من ظل الأرض " الظل " وإنما يمر من خلال " شبه الظل" وهو الجزء الخارجي الخافت مما يجعل قرص القمر يبدو مضاءًا بالكامل.





وأوضح المعهد أنه لا يُمكن رؤية ظاهرة خسوف شبه ظلي للقمر بالعين المجردة ولكن باستخدام التليسكوبات في المناطق في الأماكن التي تحدث فيها هذه الظاهرة ومنها:" معظم جنوب وغرب قارة أوروبا – قارة أفريقيا ماعدا الجزء الشمالي الشرقي منها – معظم أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – معظم بولينيزيا– نيوزيلندا– المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلسي – المحيط الهندي – القارة القطبية الجنوبية".









تحدث هذه الظاهرة بجميع مراحلها من البداية حتى النهاية في حوالي ساعتين و45 دقيقة تقريبًا حيث تبدأ الظاهرة في الساعة 5 و7 دقائق في الصباح وتنتهي في الساعة السابعة و52 دقيقة في الصباح وعندما تصل ذروة ظاهرة خسوف شبه ظلي للقمر يحدث حجب لـ35% تقريبًا من قرص القمر حيث يحجب هذا الجزء من القمر منطقة شبه ظل الأرض بالتزامن مع توقيت بدر شهر ذي القعدة 1441 هجريًا في تمام الساعة السادسة والنصف صباحًا حسب توقيت القاهرة المحلي.





وصرح المعهد أن هذه الظاهرة لا يمكن رؤيتها في القاهرة حيث يكون موقع القمر تحت الأفق خلال حدوث الخسوف.





ظاهرة تعامد القمر على الكعبة المشرفة في 30 إبريل:





شهدت سماء مكة المكرمة مع غروب الشمس مساء يوم الخميس 7 رمضان 1441 هجريًا الموافق 30 إبريل لعام 2020 ظاهرة فلكية طبيعية وهي تعامد القمر على الكعبة المشرفة، وتكرر حدوث الظاهرة هذا العام مرتين حيث كانت المرة الأولى في يوم 6 من شهر مارس الماضي.





أبرز الظواهر الفلكية في شهر مايو" خلال شهر رمضان ":





حدث هذا العام 2020 في شهر مايو خلال شهر رمضان المعظم 7 ظواهر فلكية، حسب ما صرح به علماء الفلك حيث جاءت كلها في الشهر الفضيل وهي:





القمر العملاق السوبر مون الأخير وهو أيضًا بدر شهر رمضان لهذا العام 2020:





في 7 مايو حدثت الظاهرة الفلكية الأولى في شهر رمضان وهي القمر العملاق وبالإنجليزية السوبر مون وهي ظاهرة تنشأ من تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض، ويعتبر الاسم التقني العلمي لهذه الظاهرة هو الاقتران القمري لنظام الأرض والقمر والشمس، وظهر القمر لمدة ثلاثة أيام على هيئة البدر وهي أيام 6،7،8 مايو ويستطيع الإنسان أن يرى قرص القمر بالكامل وبدر كامل تام وإضاءته بنسبة 100% يوم 7 مايو وحدثت ظاهرة القمر العملاق أو القمر السوبر، وتتضاءلت الرؤية في يومي 6، و8 مايو حيث كانت نسبة الإضاءة 97 % أو أقل قليلًا.









زخة شهب إتا الدلويات الظاهرة الفلكية الثانية في شهر رمضان2020:





كما حدثت أيضًا الظاهرة الفلكية الثانية في شهر رمضان، وهي زخة شهب إتا الدلويات وهي ظاهرة تترافق مع مرور الأرض من خلال مذنب هالي وتكون في ذروتها يوم 6 مايو، وسميت بإتا الدلويات لأن الشهب فيها تظهر في كوكبة الدلو بالقرب من أحد ألمع نجومها وهي إتا الدلو، ويصل متوسط عدد الشهب المرئية إلى 30 شهاب في الساعة، ويؤثر ظهور القمر البدر في هذا الوقت على رؤية الشهب الضعيفة حيث يقل عددها مرئيًا.









اقتران القمر والمشترى وزحل الظاهرة الفلكية الثالثة في رمضان:





في 13 مايو حدثت الظاهرة الفلكية الثالثة في شهر رمضان وهي اقتران القمر والمشترى وزحل بعد منتصف الليل وحتى الفجر، وتساعد مثل هذه الظواهر علماء الفلك على تصحيح وتحسين الحسابات الفلكية وأيضًا حركة الكواكب والمسافات.





اقتران القمر والمريخ الظاهرة الفلكية الرابعة في شهر رمضان:





كما تحدث في يوم 15 مايو الظاهرة الفلكية الرابعة في شهر رمضان وهي اقتران القمر والمريخ في حوالي الساعة الثانية صباحًا وهي ظاهرة قرب القمر من كوكب المريخ ويمكن رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة وتشبه هذه الظاهرة ظاهرة الكسوف عندما يتحرك القمر بشكل مباشر بين كوكب الأرض وكوكب المريخ.





اقتران المشترى وزحل الظاهرة الفلكية الخامسة في شهر رمضان:





وفي 18 مايو حدثت الظاهرة الفلكية الخامسة في شهر رمضان وهي اقتران المشترى وزحل ويسمى علماء الفلك هذه الظاهرة بالتزامن أو الاقتران حيث يتم رؤية قرب كبير بين كوكب المشترى وكوكب زحل ويصبحان قريبان جدا من بعضهما وحسب ما صرح به علماء الفلك أن هذا الاقتران هو الأقرب منذ عام 1623.









اقتران عطارد والزهرة الظاهرة الفلكية السادسة في شهر رمضان:





وحدثت في 22 مايو الظاهرة الفلكية السادسة في شهر رمضان وهي اقتران عطارد والزهرة قبل وبعد غروب الشمس مباشرة وهذا الاقتران يحدث ظاهرا فقط لأن المسافة الفعلية بين الكواكب شاسعة جدا ولكن يقعوا في منظور زاوي واحد أو بمعنى آخر على نفس خط الرؤية وذلك بالنسبة للراصد على الأرض فيظهر انهم متقاربين أو متقارنين.





اقتران عطارد والزهرة والقمر الظاهرة الفلكية السابعة في شهر رمضان:





وفي 24 مايو حدثت الظاهرة الفلكية السابعة في شهر رمضان وهي اقتران عطارد والزهرة والقمر قبل وبعد غروب الشمس مباشرة ويبدو فيها أن القمر أخفى كوكب الزهرة ويرجع هذا لأن الحركة اليومية للقمر والتي تبلغ 15 درجة هي أسرع ظاهريًا من حركة كوكب الزهرة حيث يعد أبعد عن الأرض من القمر وتعتبر هذه الظاهرة من الظواهر الفلكية الطبيعية بارعة الجمال.



