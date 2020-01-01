برفقة قطتها.. شيرين رضا تغازل جمهورها في أحدث ظهور

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غازلت النجمة شيرين جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت بالصورة برفقة قطتها وعلقت قائله: "لا يمكنني القيام بالتباعد الإجتماعي عندما يتعلق الأمر بالفولا".





وتفاعل الكثير مع الصورة وتعددت التعليقات أبرزها تعليق "مريم منيب وكتبت أنتي فولا".





وتشارك شيرين رضا فى مسلسل "ليه لأ"، وتدور أحداثه فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ويشارك فى بطولته هانى عادل وعمر السعيد وهالة صدقى ومحسن محيي الدين وعبد الرحمن أبو زهرة.





وتعود شيرين رضا بمسلسل "ليه لأ" إلى الدراما التليفزيونية بعد غيابها العام الماضى حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" مع النجمة يسرا والذى تم عرضه في شهر أكتوبر 2018 وشارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.