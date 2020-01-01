حليم بركات أحدث المنضمين لفيلم الرعب "قبل الأربعين".. والتصوير خلال أيام

السبت 04/يوليه/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر

تعاقد الفنان الشاب حليم بركات، كأحدث المنضمين على المشاركة في بطولة فيلم "قبل الأربعين"، أمام الفنان إيهاب فهمي والنجمة داليا مصطفى في أول بطولة مطلقة لها في السينما، بعد غياب سنوات، ومن المقرر البدء في تصويره خلال أسبوعين.

 

وقال حليم بركات، في بيان صحفي اليوم، إنه تعاقد على العمل بعد تحمسه الشديد للسيناريو، والذي يدور في إطار من الرعب بين الإثارة والتشويق حول مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي، وأن دوره يحمل الكثير من المفاجآت، وسيبدأ التصوير خلال منتصف شهر يوليو الجاري داخل أحدى شقق مصر الجديدة وهو اللوكيشن الرئيسي للعمل.

 

"قبل الأربعين" يشارك في بطولته كل من داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمي، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، سامي مغاوري، معتز هشام، لبني ونس، جميل برسوم وآخرين.

 

الفيلم من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبره، ومدير تنفيذي محمد كامل، ومنتج فني هاني حليم، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

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