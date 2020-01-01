البرازيل توسع مشروعتها في مجال الغاز الطبيعي

قال فيفيانا كويلو مديرة شؤون الانبعاثات وتغير المناخ في شركة النفط البرازيلية التي تديرها الدولة بتروبراس إن الشركة تدرس إنشاء وحدات بحرية لتسييل إنتاج الغاز الطبيعي الآخذ في الزيادة في ما يعرف بمنطقة ما قبل الملح.

وقالت إن وحدات الغاز الطبيعي المسال قد تكون بديلا مناسبا للغاز الطبيعي المرتبط بالنفط الذي يجري إنتاجه في منطقة ما قبل الملح، وهي منطقة استكشافية في عمق المياه تبعد بأكثر من 100 ميل عن الساحل.

ولم يتضح ما إذا كان هناك جدول زمني للبرنامج.

تعتمد بتروليو برازيليرو، وهو الاسم الرسمي للشركة، في الوقت الحالي على خطوط الأنابيب البحرية لجلب الغاز الطبيعي إلى الساحل، حيث تجري معالجته.