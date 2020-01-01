البرازيل توسع مشروعتها في مجال الغاز الطبيعي

السبت 04/يوليه/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
رويترز

 قال فيفيانا كويلو مديرة شؤون الانبعاثات وتغير المناخ في شركة النفط البرازيلية التي تديرها الدولة بتروبراس إن الشركة تدرس إنشاء وحدات بحرية لتسييل إنتاج الغاز الطبيعي الآخذ في الزيادة في ما يعرف بمنطقة ما قبل الملح.

وقالت إن وحدات الغاز الطبيعي المسال قد تكون بديلا مناسبا للغاز الطبيعي المرتبط بالنفط الذي يجري إنتاجه في منطقة ما قبل الملح، وهي منطقة استكشافية في عمق المياه تبعد بأكثر من 100 ميل عن الساحل.

ولم يتضح ما إذا كان هناك جدول زمني للبرنامج.

تعتمد بتروليو برازيليرو، وهو الاسم الرسمي للشركة، في الوقت الحالي على خطوط الأنابيب البحرية لجلب الغاز الطبيعي إلى الساحل، حيث تجري معالجته.

 

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة كبيرة تضرب ليفريول في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك ينقلب على الصفقة التبادلية مع بيراميدز

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 20 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم أهم صفقاته

منذ حوالي 3 ساعات

3 أندية تطلب ضم مهاجم الأهلي والنحاس يربط مصير طاهر بخدماته

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه بالإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية الطبية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات سيتين عن ميسي وجريزمان في مرمي النيران

منذ أقل من ساعة

أول رد رسمي من الزمالك على إصابة أحد لاعبيه بكورونا

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. فايلر يُطالب الأهلي بضم 4 صفقات سوبر

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض رحيل "المُصاب" ويتمسك ببقائه داخل الأهلي

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:35 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

02:15 م

أول رد رسمي من الزمالك على إصابة أحد لاعبيه بكورونا

05:24 م

3 أندية تطلب ضم مهاجم الأهلي والنحاس يربط مصير طاهر بخدماته

05:01 م

بالأسماء.. فايلر يُطالب الأهلي بضم 4 صفقات سوبر

04:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن