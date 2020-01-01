أزمة كبيرة تضرب ليفريول في الميركاتو الصيفي

السبت 04/يوليه/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 


أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن فريق ليفربول الإنجليزي، يواجه أزمة كبيرة في الميركاتو الصيفي.

 

وأشارت التقارير، إلى أن هناك ازمة داخل ليفربول فيما يتعلق ببيع لاعبين من الفريق الذين كان ينوي استغلالهم في صفقات تبادلية، من أجل جلب لاعبين آخرين.

 

وذكرت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية: "الأزمة تكمن في أن اللاعبين الذين كان ينوي ليفربول الاستغناء عنهم، انخفض سعرهم كثيراً بسبب جائحة كورونا التي ضربت بورصة انتقالات اللاعبين".

 

وأشارت إلى أن ثلاثي ليفربول لن يتعدى سعرهم حالياً 60 مليون جنيه إسترليني، وهم شيردان شاكيري، هاري ويلسون وماركو غروييتش، مما سيضطر "الريدز" للإبقاء عليهم في الموسم المقبل.

 

وكان المدير الفني كلوب متواضعاً بشأن خططه للسوق خلال الأشهر القليلة الماضية، ورفض التكهنات المتعلقة بأمثال كاي هافرتز بعد ضعت صفقة تيمو فيرنر.

أخبار تهمك

زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 18 دقيقة

فايلر يرفض رحيل "المُصاب" ويتمسك ببقائه داخل الأهلي

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك ينقلب على الصفقة التبادلية مع بيراميدز

منذ ساعة

تصريحات سيتين عن ميسي وجريزمان في مرمي النيران

منذ 35 دقيقة

3 أندية تطلب ضم مهاجم الأهلي والنحاس يربط مصير طاهر بخدماته

منذ 35 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يتخذ قرارًا جديدًا.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم أهم صفقاته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بالإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية الطبية

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُطالب الأهلي بضم 4 صفقات سوبر

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:35 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

02:15 م

3 أندية تطلب ضم مهاجم الأهلي والنحاس يربط مصير طاهر بخدماته

05:01 م

بالأسماء.. فايلر يُطالب الأهلي بضم 4 صفقات سوبر

04:15 م

الزمالك ينقلب على الصفقة التبادلية مع بيراميدز

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن