أول رد رسمي من الزمالك على إصابة أحد لاعبيه بكورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

 

أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لم يصل إلى النادي أي نتائج خاصة بالمسحة الطبية التي أجريت للاعبين بالأمس .

 

وشدد أسامة على أنه لم يتلقى أي إخطار من اللجنة الطبية لاتحاد الكرة بخصوص النتائج.

 

وأضاف  أنه تواصل مع محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة ومحمد الصباغ ، وأكدا له أن النتيجة لم يتم ابلاغهم بها من المعامل المختصه ولا يعلموا عنها شيئاً.

 

وأوضح أن الأنباء التي أنتشرت خلال هذا الوقت بخروج النتائج واصابة أحد اللاعبين غير صحيحة ، مشددا أنه لا يعلم هذا الامر تماماً وذلك لأن النتائج لم يبلغ بها هو بشخصه كرئيس للجهاز الطبي او إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور أو ادارة الكرة برئاسة أمير مرتضى .

 

وفيما يخص عدم تواجد مصطفى فتحي بالأمس كما نشرت بعض وسائل الإعلام، أكد أن مصطفى تواجد وخضغ للمسحة والفحوصات على عكس ما يتردد.

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