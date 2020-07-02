رسالة ودعوة.. نص كلمة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حول اقتراع الشيوخ

كشف المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بدأ من يوم 11 وحتى 18 يوليو المقبل.





ودعا المستشار خلال مؤتمر صحفى المنعقد اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ.





وجاء نص كلمته كالآتي:





بسم الله الرحمن الرحيم





شعبَ مصرَ العظيم





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





منذ صدر الدستور الحالي للبلاد تعالت أصوات تنادي بعودةِ الغرفة الثانيةِ للبرلمان بعدما ألغاها الدستور لاعتبارات قدرها واضعوه حينها وكدأبِ الشعبِ المصري أحالَ النداءَ إلى واقعْ بإدخالِ تعديلٍ على الدستور واستحداثِ بابٍ سابع له تحت عنوان مجلس الشيوخ.





وقد صدر القانون المنظم لهذا المجلس واليوم؛ نعقدُ مؤتمرًا للإعلانِ عن إجراءاتِ انتخابِ أعضائه لنستكملَ بذلك مسيرةَ حياةٍ نيابيةٍ ممتدة منذ منتصفِ القرنِ الثامنِ عشرْ وحتى الآن، فباتت عَتيِقةً في القِدَمْ، ورغم قِدَمِها تتطورُ يومًا بعدَ يومْ مسيرةً رَسَّختْ بمضي السنين ممارساتٍ وقيمًا وتقاليدًا برلمانية فكانت مَعينًا وردتْ منهُ المجالسُ النيابية في منطقتنا العربية والأفريقية





شعبَ مصرَ العظيمْ





إننا على يقينٍ كاملٍ أنَّ انتخاَب مجلس الشيوخِ يُعتبر خُطوة جديدةً في مسيرنا نحو ترسيخ الديمقراطية، وأن تشكيلَه يُثري - بغير شك - التجربةَ النيابيةَ المصرية، ويضفي مزيدًا من التعمقِ على عملية دراسة مشروعات القوانين قبل إقرارها، ويُسهمُ في توسيدِ دعائمِ الديمقراطية، وكفالة الحقوق والحريات العامة، وغير ذلك من الاختصاصات التي ناطها الدستور به، والتي تُفضي - جميعُها – إلى تحقيقِ الرخاءِ لوطننِا والارتقاء بِأحوالِ مواطنينا‪.‬





شعبَ مصرَ العظيمْ





نعدُكمْ أن تخرجَ الانتخاباتُ بشكلٍ يليقُ بحجمِ بلادِنا - مصرَ - وآمالِ وطموحاتِ شعبِنا، وعِظَمِ حضارتِنا الضاربةِ في عمقِ التاريخِ، واتِّساعِ أفقِ المستقبلِ الممتدِّ أمامَنا، ومكانةِ بلادِنا بين دولِ العالمِ المتحضرِ‪.‬





بأن نُجريهاَ وفقَ أعلى معاييرِ الشفافيةِ والنزاهةِ الدوليةِ؛ وأن نديرَها بضميرِ القاضيِ ونزاهتِه في الحكمِ، وأنّ نقفَ من المترشحين وِقفةً القاضي في حيادِه وتجرُّدِه في القضاءِ، وأن نؤدىَ عملَنا في إطارٍ قانونيٍ ومهنيٍ وأخلاقيٍ حاكمُ لنا، قوامُه مجموعةٌ من المبادئ الأساسيةِ وهي: الاستقلاليةُ، الحيادُ، النزاهةُ، الشفافيةُ، الكفاءةُ، المهنيةُ، سيادةُ القانونِ، المسئوليةُ أمامَ اللهِ وأمامَ القانونِ‪.‬





ومن جانبنا نلتزم كَهِيئةٍ وطنية للانتخابات بالفصل في التظلمات التي تقدم إلينا بعدالة القاضى وحياده وفقًا لأحكام القانون وأن نعمل على تنفيذ أحكام القضاء دون إبطاء‪.‬





وَسَتُجرى هذه الانتخابات تحتَ إشرافٍ قضائيٍ كاملٍ، بمعنى أن يكون هناك قاضٍ لكلِّ صندوقِ، في إطارٍ من المتابعةِ من جانبِ وسائلِ الإعلامِ، ومنظماتِ المجتمعِ المدنيِ المصريةِ والأجنبيةِ، وغيرِها، وفقَ الضوابطِ التي وضعتها الهيئةُ الوطنية للانتخابات‪.‬

شعبَ مصرَ العظيم





لقد قمنا بوضع جدول زمني محدد واضح يشمل الفترةَ الزمَنية لكل إجراءِ من إجراءات فتح بابِ الترشحِ وإعلان القائمةِ المبدئيةِ لأسماءِ المرشحين ورموزِهم والطعنِ عليها وإعلانِ القائمة النهائية وتحديد بدء فترة الدعاية وموعد التنازل ونشره وبدء فترة الصمتِ الدعائي والانتخابات في الخارج والداخل وإعلانِ النتائجِ وكذا انتخاباتِ الإعادة في الخارجِ والداخلِ وإعلانِ النتائج‪.‬





وعليـه ‪. وبعد الاطلاع على الدستور وعلي قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته ‪ وعلي قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة يوم الخميس الموافق 2/7/2020.





قررنـــــــا الآتي‪:‬





النَاخِبوُنَ المُقَيدةُ أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقًا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه وتعديلاته مَدعوُون للاجتماع بِمقار لجان الانتخاباتِ الفرعيةِ لانتخابات أعضاء مجلس الشيوخ وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة بالجدول الزمنى والذي سيتم نشره بالجريدة الرسمية على أن تقدم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11/7/ 2020 حتى يوم السبت الموافق 18/7/2020 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً بمقار اللجان التي أنشأتها الهيئة الوطنية اللانتخابات بمقار المحاكم الابتدائية.





على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين الموافقين 910 يونيو الحالي وفقًا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية‪.‬





وتجـرى الانتخابـاتُ بالداخـل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة ‪مساءً بالتوقيت المحلى 9‬ يومي الثلاثاء، والأربعاء الموافقين 11، 12 82020‪.‬، وتعلن النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسميةيوم الأربعاء الموافق 1982020، وتجرى انتخابات الإعادة بالداخــل من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلى يومي الثلاثاء، الأربعاء الموافقين‪ 8، 9 92020





وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية ونشرها بالجريدة الرسمي في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 1692020 وبهذه المناسبـــــة فإننا نحثُّ كلَ من استوفى الشروط المقررة في القانون للترشح ووجد في نَفسِه ما يؤهُلُه على الاضطلاعِ بمهامِ العضوية وواجِباتها واستشعرَ في ذاتِه القدرةَ على تمثيل الناخبين وحمل أمَانةِ صوتهم أن يسعى جاهدًا لنيل ثقتهم وأن يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الشيوخ كما ندعو الأحزِاب السياسية لخوضِ غمارِ المنافسةِ وأن تُولي المرأة والشباب الأولويةً من بينِ مترشحيها وندعو أبنَاء مصــرَ

إلى متابعةِ مُجْريَاتِ هذه الانتخاباتُ والاطلاع على أسماء المترشحين وبرامجهم الانتخابية وأن يختاروا من يستحق نيلَ شرفِ تمثيلهم.





شعبَ مصرَ العظيْم





إن إجراءَ الانتخاباتِ في ظل هذا الوباءِ الذي يجتاحُ العالمَ يوجبُ علينا اتِخاذَ تدابيرَ وإجراءاتٍ احترازيةٍ عِدة لوقايةِ أنفُسِنَا ومجتَمعِناَ وحفاظًا على أطراف العمليةِ الانتخابيةِ وبعد تواصلٍ مع الوزارات والجهات المختصة والتنسيق فيما بيننا والاطلاعِ على تجارب عدةَ دولٍ حول العالمِ في إجرائهِا للانتخابات في ظل هذا الوباءْ وضعنا قواعدَ صارمةً منظمةً للدعايةِ الانتخابيةِ ولدخولِ اللجانِ الانتخابيةِ وللتعاملِ مع المشرفين عليها وأمنائها ووفرنا كلَ ما يلزْم من وسائل للوقاية ومن تلك القواعــد تعقيمُ كافة المقراتِ الانتخابيةِ قبل البدءْ في التصويت‪.‬





التقيد بمسافاتٍ آمنهٍ أماَم مراكزْ الاقتراع‪.‬ تكليف موظف مختص من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات يتولى تنظيم ومراقبة تلك المسافات الآمنة وتنظيمها باستمرارـ فرض ارتداء الكمامات الواقية على كافة أطراف العملية الانتخابية، إلزام كافة المرشحين بالدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المقررة قانونًا وتعليق لافتات في الأماكن التي تحددها السلطات المحلية في المحافظات‪.‬





تقليل عدد الناخبين بكل لجنة فرعية وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد مقار الاقتراع‪.‬





تكليف موظف مختص من قبل الهيئة بكل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب في حالة قيام اللبس في شخصيته بسبب ارتدائه الكمامة، وكذلك في لجان السيدات تكليف موظفة من قبل الهيئة للقيام بهذا العمل حتى تُجْرى الانتخابات في الموعد المقرر لها‪.‬



