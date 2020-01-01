كوريا الشمالية: "لا ضرورة" لاستئناف المحادثات مع أمريكا

السبت 04/يوليه/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
وكالات
أكدت دبلوماسية بارزة من كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن بيونج يانج "لا ترى ضرورة" لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. 

وجاءت تصريحات نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي، ردا على تقارير نقلت عن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يسعى للقاء آخر مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أكتوبر.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، الذي يشجع الحوار مع الشمال، قد دعا الثلاثاء الماضي، إلى لقاء آخر بين كيم وترامب، مؤكدا أن سيؤول ستبذل "أقصى الجهود" لتحقيق ذلك.

لكن بيونغ يانغ "لا ترى أي ضرورة للجلوس وجها لوجه مع الولايات المتحدة" وفق تصريحات لتشوي نقلتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وأضافت: أن "واشنطن لا تعتبر الحوار مع كوريا الشمالية أكثر من مجرد أداة لمواجهة أزمتها السياسية"، وأن بلادها تضع "جدولا زمنيا استراتيجيا مفصلا" للتعاطي مع "التهديد الدائم" من أمريكا.

والمحادثات حول الترسانة النووية لبيونغ يانغ متوقفة منذ فشل قمة هانوي مطلع 2019، على خلفية التنازلات التي يمكن لكوريا الشمالية ان تقدمها مقابل تخفيف العقوبات.

والشهر الماضي وجهت بيونغ يانغ انتقادات لاذعة لجارتها الجنوبية على خلفية منشورات معادية لها، أرسلها منشقون عبر الحدود المدججة بالسلاح، غالبا بربطها بمناطيد أو بوضعها في زجاجات عائمة.

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