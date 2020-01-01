من "سما" لـ"مراجيح".. الأمن يلاحق مروجات الفسق والفجور بـ"الصوت والصورة"

خلال الأسابيع الماضية، نجحت قوات الأمن والمكتب الفني للنائب العام في القبض على عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من النشطاء على تطبيق تيك توك بتهمة التحريض على الفسق والفجور منهن سما المصري وحنين حسام ومودة الأدهم ومنار سامي وريناد عماد.





وخلال هذا التقرير يستعرض الفجر مشاهير التيك توك المقبوض عليهن:





1- مودة الأدهم

قررت النيابة بضبط فتاة "التيك توك" مودة الأدهم لاشتراكها بقضية الترويج للفسق والفجور، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط المتهمة، وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من منزلها في القاهرة الجديدة واختبائها داخل تجمع سكني بمدينة 6 أكتوبر





واستقبل سجن النسا بالقناطر الخيرية، المتهمة " مودة الأدهم" لقضاء مدة حبسها على ذمة التحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنح الساحل، فى اتهامها بارتكاب أفعال مخلة بالآداب، وإنشاء حسابات إلكترونية لنشر محتوى إباحى.





2- حنين حسام

ونشرت حنين حسام، قبل شهرين، فيديو قصير، تطلب فيه من الفتيات، بث لايف بأحد البرامج " هتفتحوا لايف بوشكم، لبس كويس واضاءة كويسة وتدخلي تكوني صداقات مع الناس، داعمين هيدخلوا يبعتوا لك هدايا، مرتب ممكن يوصل إلي 3000 دولار"





وتتنظر مودة الأدهم وحنين حسام، الحكم في اتهامهما بالتعدي على المبادئ الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإدارة حسابات عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم في جلسة 27 يوليو القادم أمام المحكمة الاقتصادية.





3- منة عبد العزيز

ظهرت المراهقة منة عبد العزيز، في بث مباشر عبر حساباتها علي وسائل تواصل الاجتماعي، تحكى فيه عن تعرضها للاغتصاب على يد شاب استدرجتها صديقاتها علي حد تعبيرها، ثم خرجت عبد العزيز في فيديو اخر تتراجع فيه عن تصريحاتها بشان واقعة الاغتصاب والضرب.





وحققت النيابة العامة في قضية هتك عرض المتهمة منة عبدالعزيز، أمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة القضية، واستبدلت الحبس الاحتياطي للمتهمة "عبدالعزيز" بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة لاستضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.





4- سما المصري

وحكمت المحكمة في ٢٧ يونيو الماضي، بحبس سما المصري 3 سنوات ووضع المتهمة تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، ودفع غرامة 300 ألف جنيه بعد أن نشرت مقاطع مرئية لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية بأفعال فاضحة مخلة.





5- "شيري هانم" و"زمردة"

لا تزال المتهمةِ شريفة "شيري هانم"، ونجلتها نورا "زمردة" محبوسين على ذمة اتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض مقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة.





6- منار سامي

قررت مديرية أمن القليوبية، ايداع "منار سامي " بسجن مركز كفر شكر عقب صدور قرار النيابة العامة بحبسها مع شاب يدعي "زيكا"، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وجهت لها النيابة تهمتي التحريض علي فسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض.





وكشفت التحريات قيام المتهمة بتصوير نفسها بشكل خادش للحياء، وإذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرذيلة، قامت القوات الأمن بضبطهما بمنطقة كفر سعد بمدينة بنها.





7- ريناد عماد

جددت محكمة شمال الجيزة، حبس المتهمة منة الله عماد"ريناد عماد"، بعد اتهمها بتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة 15 يوم على ذمة التحقيقات.





تمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة "منة الله" داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي بعد رصدها تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشه للحياء العامة.





8- دينا مراجيح

كشفت تحقيقات النيابة بجنوب القاهرة، تفاصيل واقعة ضبط دينا مراجيح و6 آخرين أثناء تصوير فيديو بكورنيش النيل بمنطقة المقطم، لبثها على موقع التواصل الاجتماعى، نشبت بينهم مشاجرة، فتعدوا على بعضهم بالألفاظ النابية



