قبل عودة الدوري.. أرقام من مشوار رينيه فايلر مع الأهلي

السبت 04/يوليه/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
علاء خليف
يعود السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي إلي القاهرة يوم الاثنين المقبل عائدًا من سويسرا، وذلك بعد إجازة قصيرة قضاها مع أسرته، لإستكمال مهمته مع الفريق الأحمر بعد تجديد عقده مع لمدة موسم إضافي حتي نهاية الموسم المقبل 2020 / 2021.

وسوف يقود "فايلر" تدريبات النادي الأهلي بعد عودته لمصر، وذلك استعدادًا لعودة النشاط الرياضي وبطولة الدوري الممتاز، بعدما تقرر استكمال البطولة بشكل رسمي يوم 7 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ماذا قدم "فايلر" مع الأهلي في موسم "كورونا"؟

- عدد المباريات: 30 مباراة 
- عدد الانتصارات: 24 انتصارًا
- عدد التعادلات: 5 تعادلات
- عدد الهزائم: هزيمة وحيدة
- أهداف له: 68 هدفًا
- أهداف عليه: 12 هدفًا
- عدد اللاعبين: 28 لاعبًا
- الأكثر مشاركة معه: محمد الشناوي بـ28 مباراة
- هداف الفريق معه: أجايي ووليد سليمان بـ9 أهداف لكل منهما

- الدوري الممتاز: (17 مباراة – 16 انتصار – 1 تعادل – 46 هدفا له – 4 أهداف عليه – 49 نقطة)

- دوري أبطال إفريقيا: (10 مباريات – 6 انتصارات – 3 تعادلات – هزيمة وحيدة – 16 هدفًا له – 15 هدفا عليه)

- كأس السوبر المصري: (مباراتين – فوز – تعادل – فاز بالكأس مرة وخسر مرة أخري)

- كأس مصر: (مباراة وحيدة فاز بها – سجل فريقه 3 أهداف – استقبل هدف وحيد).

قاد رينيه فايلر فريق الأهلي لصدارة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وينتظر مواجهة الوداد المغربي في سبتمبر المقبل.

حقق "فايلر" ثاني أفضل انطلاقة للأهلي في بطولة الدوري الممتاز (16 انتصار + 1 تعادل)، بينما يحتفظ البرتغالي مانويل جوزيه بأفضل انطلاقة في تاريخ الفريق بالبطولة المحلية (17 انتصارا متتاليا) موسم 2004 - 2005.

كما صعد بالفريق لدور الـ16 بكأس مصر بعدما تغلب على بني سويف 3-1، وتوج مع الفريق بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك بنتيجة 3-2، وخسر نفس اللقب مرة أخري أمام الفريق الأبيض بنتيجة 4 – 3 بركلات الترجيح.

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